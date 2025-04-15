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İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda saat 21.00'den itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Yarın sabah etkisini kaybedeceği öngörülen dona karşı, tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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