İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.
- İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
- İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisi Öner'e evinde ele geçirilen altın ve paralar soruldu
- Ekrem İmamoğlu'nun gittiği yerlerde güvenlik kameralarının kapatılmasında "koruma ekibi kararı" iddiası
Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.
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