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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların kapatılmasına ilişkin otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'ta gittiği otelde güvenlik kameralarının kapatılmasına ilişkin, suç tarihinde otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan U. ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora O'yu gözaltına aldı.

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Ekiplerin, diğer şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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