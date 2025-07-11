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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, İBB Spor Kulübü Başkanı Keleş, İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun'un şoförlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 10 zanlı adliyede

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.


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