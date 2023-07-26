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İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı, yüzde 66,6 artışla 5 liraya çıkarıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam

İstanbul

Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ürünlerin fiyatına farklı oranlarda zam yapıldı.

Normal ekmeğin fiyatı yüzde 66,6 oranında artışla 3 liradan 5 liraya çıkarken, kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya, organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çok tahıllı ekmek 17 liradan 22,5 liraya, çavdarlı ekmek 14 liradan 20 liraya, ruşeymli ekmek 15 liradan 20 liraya, tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya, kepekli tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya, hamburger ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya, sandviç ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya, tam buğday unlu sandviç ekmeği 14,5 liradan 17,5 liraya yükseldi.

Halk Ekmek'te normal ve kepekli ekmeğe yapılan zammın yarından, diğer ürünlere yapılan artışın ise cuma gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

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İBB'den Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam

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