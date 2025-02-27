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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Zeynep Yeşildal  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüsten" hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar verilirken, duruşma günü 12 Haziran olarak belirlendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini, şüpheliler lehine karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapılıyor.

İmamoğlu hakkında iddianamede, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep ediliyor.

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