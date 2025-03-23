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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zeynep Yeşildal, Elif Somuncu, İrem Demir, Mikail Bıyıklı  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına hükmetti.

Şüphelilerden, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe'nin de tutuklanmasına hükmedildi.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandı

Hakimlik, İBB Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da tutuklamasına hükmetti.

Şüpheliler Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin ile Vahit Doğan hakkında ise hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

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