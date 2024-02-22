İBB Başkan adayı Kurum: "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir." dedi.
İstanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir. Masa arkasında, kapı arkasında kirli ittifaklar kurup, bu ittifakları söyleyememe, adını da 'Kent Uzlaşısı' olarak tarif etme çabası içerisindeler. Bunu milletimiz çok iyi görüyor." dedi.
Kurum, Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İstanbul'da taksi sorununun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Kurum, taksi çağırmak için birçok uygulama bulunduğunu ve bunları tek bir çatı altında toplamak zorunda olduklarını söyledi.
Kurum, "Merkezi Taksi Sistemi" adı altında hayata geçirecekleri "Biz İstanbul" uygulamasıyla taksinin ve sürücüsünün durumunun dijital ortamda görülebileceğini belirterek, İstanbul'un taksisinin bir marka haline geleceğini kaydetti.
Vatandaşın beklentisi olan hizmet kalitesini artıracaklarını aktaran Kurum, mevcut yönetimin sorunu çözmek yerine taksicilik yapmak istediğini ifade etti.
Kurum, kimsenin mağdur olmadığı, sıkıntı yaşamadığı bir süreci işleteceklerini belirterek, taksilerle ilgili projelerinin detaylarını paylaştı.
İSPARK'la ilgili planlarını anlatan Kurum, 5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacaklarını söyledi.
Kurum, kentin neredeyse her mahallesinde otopark sorunu olduğunu, 39 ilçede 964 mahalleye yayılacak biçimde, üstü toplanma alanı ve yeşil alan, altı otopark şeklindeki yapıları inşa edeceklerini aktardı.
Okul bahçelerine de otopark yapacaklarını kaydeden Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayacaklarını, veliler ile öğretmenlerin kullanacağı otoparkların üstünün çocukların yeşille buluşacağı bahçeler olacağını anlattı.
"Bölücü terör örgütünün bizi hedef almasını gayet doğal görüyoruz"
CHP ve DEM Parti'nin "Kent Uzlaşısı" söylemleri ile Kandil'den Cumhur İttifakı'yla ilgili yapılan açıklamaların sorulması üzerine Kurum, bölücü terör örgütünün sözde elebaşının kendilerini hedef alan bir açıklama yaptığını ve ittifaka işaret ettiğini belirterek, "Yani diyor ki, 'Oradaki ittifak, var olan o ittifakları sahiplenmeli.' diye yönlendirme yapıyor. Bölücü terör örgütünün bizi hedef almasını gayet doğal görüyoruz. Çünkü onların dertleri ülkemizin birliği değil. Onların dertleri bu ülke bölünsün, parçalansın, ayrışsın. Maalesef bu düşünce içerisindeler." ifadelerini kullandı.
Kurum, terör örgütlerine gereken cevabı her yerde verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle ülkemizin 780 bin kilometrekare toprağını, ay yıldızlı bayrağımızı gönderde, yükseklerde tutmak adına, ülkemizi her alanda güçlü, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına adımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz. Kandil'in, elebaşının işaret ettiği bir ittifaktan bahsediyorlar. Adına da 'Kent Uzlaşısı' diyorlar. Aslında bu 'Kandil uzlaşısı'. Maalesef Kandil'le yapılan uzlaşmadır. Maalesef Atatürk'ün kurduğu partinin bugün gaflet ve dalalet içine düştüğünü görüyoruz." diye konuştu.
CHP'nin, özgür ve bağımsız bir parti olmadığı değerlendirmesinde bulunan Kurum, "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir. Masa arkasında, kapı arkasında kirli ittifaklar kurup, bu ittifakları söyleyememe, adını da 'Kent Uzlaşısı' olarak tarif etme çabası içerisindeler. Bunu milletimiz çok iyi görüyor. Peki ne olacak? Yani 'Kent Uzlaşısı' olduğu zaman DEM Partisi terör örgütüne mesafe mi koyacak? Bu parti, terör örgütü propagandasını yapmaktan vaz mı geçecek?" ifadelerini kullandı.
"CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını düşünüyorum"
Kurum, ittifakın adının "Kent Uzlaşısı" konulmaya ve gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ama gizleyemezler. CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de bundan oldukça rahatsızlar, isyan ediyorlar. Daha önce parti yönetiminde olan ama bugün bu ittifaktan rahatsız olanlar bunları da dile getiriyorlar. Bugün baktığınızda CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla o alternatifleri bugün, bu yerel seçimde, 31 Mart'ta sandığa yansıtacaklarına da yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.
İstanbul'un, en iyi projeyi yapacak, hizmeti getireceklerin arkasından gideceğine yürekten inandığını dile getiren Kurum, o yüzden İstanbulluların oyuna talip olduklarını kaydetti.
Kurum, yerel seçimlerle ilgili anket sonuçlarının sorulması üzerine, en güzel anketin, sahaya gittiklerinde insanların ilgisi, alakası ve sevgisi olduğunu belirtti.
Sahaya çıktıklarında bunu gördüklerini anlatan Kurum, "Öyle güzel bir motivasyon var ki... İnsanlarımız artık sabırsızlıkla o 39 gün bitsin, artık hizmet siyaseti gelsin, İstanbul hizmete kavuşsun beklentisi içerisindeler ve bu coşku her geçen gün büyüyor. Bir kadın hareketi, gençlik hareketi olacak demiştim. Şimdi bu dalga dalga büyüyor. Bu, sonuçta sevgiyle, karşılıklı güven ilişkisiyle olacak bir iş." diye konuştu.
Kurum, bu durumun anketlere de yansıdığını vurgulayarak, "Aslında şu anki CHP'li yönetimin kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Yani algıyı başka yere çekme, gündem değiştirme çabası... Ne yapacaklarını bilemiyorlar, şaşırmış durumdalar. 'Ne söylesek, nasıl bir algı oluştursak, nasıl davransak da bu sevgiyi koparsak.' diye çalışma arzusu içerisindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile." ifadelerini kullandı.
"38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak." dedi.
Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in de katıldığı "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programına eşi Şengül Kurum ile iştirak etti.
Burada konuşan Kurum, İstanbul'un birçok yerinde kadın eli değmiş eserlere rastlandığını söyledi.
Kurum, İstanbul'un her alanda liderlik eden Türk kadınının emekleriyle 1 Nisan itibarıyla yeniden tarih yazmaya hazırlandığını dile getirerek, "38 gün sonra İstanbul'umuz gerçek belediyecilikle tanışacak ve kadınların İstanbul'u dönemi başlayacak." diye konuştu.
Göreve geldiğinde kadın yönetici, işçi ve memur sayısını İBB'nin tarihindeki en yüksek seviyeye çıkaracaklarını aktaran Kurum, "İktidarda olduğumuz 22 yıl boyunca kadınlarımızın, annelerimizin hep yanı başında olduk. Kadınların özgürlüğü ve öz güveni için her adımı kararlılıkla attık. Anadolu kadınının eğitim seviyelerini projelerimizle yükselttik, iş gücüne katılım düzeylerini olabildiğince artırdık." ifadelerini kullandı.
Kurum, yeni dönemde İstanbul'u kadınlarla birlikte yöneteceklerinin altını çizerek, "İstanbul'u Büyüten Kadınlar Meclisi"ni 1 Nisan sabahı itibarıyla kuracaklarını kaydetti.
İhtiyaç duyulan eğitime, istihdam fırsatlarına ve finansal erişime dair eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını vurgulayan Kurum, mevcut İBB yönetiminin İSMEK'leri işletilemez hale getirdiğini, göreve geldiklerinde 39 ilçede kadınlara hizmet edecek atölyeleri süratle yaygınlaştıracaklarını söyledi.
İBB Başkan adayı Kurum, ilk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin lira destek sunacaklarını, başta kadın emekliler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin İstanbulkartları'na her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacaklarını belirtti.
"Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır"
Murat Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını duyurması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bunu açıklayacağına ilişkin beyanlarını aktararak, "Siz mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz?" sorusunu, "Biliyorsunuz, biz bakanlık görevi de yaptığımız için görev kapsamında mal varlığımıza ilişkin düzenli olarak bunu bildiriyoruz. Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir problem yok. Siz ne zaman isterseniz, o zaman açıklarız. Meclis'te de var ama açıklarız." diye cevapladı.
Kurum, sahipsiz köpek sorununu çözmek için 39 ilçeye hayvanların bakımlarının yapılacağı merkezler kurulacağını bildirdi.
İstanbul'un sokaklarındaki korkuyu ve endişeyi gidereceklerinin altını çizen Kurum, "Bu işi kontrol altına almamız lazım. Her işte olduğu gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili maalesef herhangi bir iradeyi CHP'li İBB'nin atmadığını görüyoruz. Sokaktaki korku ve endişeyi de hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.
Murat Kurum, bazı bölgelerdeki kentsel dönüşüm çalışmasında kira yardımlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle vatandaşların riskli bir evden çıkıp yine riskli konuta taşınmak zorunda kaldıklarını ilişkin iddialarla ilgili soru üzerine, kentsel dönüşümde vatandaşlara hem 100 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceklerini hem de 100 bin kiralık konut yapacaklarını kaydetti.
Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Kurum, diğer taraftan da 39 ilçeye yapacakları, hiçbir zaman satılamayacak kiralık konutlarla kira fiyatlarının düşmesine destek olacaklarını sözlerine ekledi.
Tansu Çiller, Murat Kurum'un projelerini değerlendirdi
Programa katılan eski Başbakanlardan Tansu Çiller, çıkışta basın mensuplarının sorusu üzerine İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'a bir heyecanla geldiğini söyledi.
Çiller, kentin bu heyecanı aradığını zannettiğini belirterek, "Çok önemli noktalara değindi. En önemlisi depremdi. Deprem geliyor İstanbul'a, bunu bilmek lazım. İstanbullu, ulaştırmada çok büyük zaman kaybediyor, hayat gidiyor. O saatler kaybedilmemesi gereken saatler." dedi.
Kurum'un istihdam konusuna da değindiğini aktaran Çiller, "O beni çok heyecanlandırdı. Çünkü gençlerimizin, özellikle kadınlarımızın buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Tansu Çiller, kadınların istihdamı genelde eşi ve çocukları için istediğini dile getirerek, ilk kadın kredilerini veren birisi olarak bunun kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.
Bu alanın belediyecilikle birleştirilerek, demokratik atılım haline getirilebileceğini umduğunu anlatan Çiller, "Bu işte mutlaka bankalarımızın da dahli olacaktır. Böyle bir üçgen şeklinde ele alınırsa İstanbul için çok şey yapılacaktır. Buna inanıyorum. İstanbul için hayırlı olsun." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.