HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.
Ankara
HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.
Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.