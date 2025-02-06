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HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.

İsmet Karakaş  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 268 hakim ve savcının görev yeri değişti

Ankara

HSK Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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