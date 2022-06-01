HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.
Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştayın yeni üyeleri oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.