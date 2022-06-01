Dolar
16.44
Euro
17.62
Altın
1,830.91
ETH/USDT
1,937.60
BTC/USDT
31,630.00
BIST 100
2,574.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

İsmet Karakaş   | 01.06.2022
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştayın yeni üyeleri oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 975 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da Kovid-19'lu hasta sayısı yok denecek kadar azaldı
KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye'de 908 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Toplu ulaşım araçlarında maske kullanım zorunluluğunun kalkmasına ilişkin genelge yayımlandı

Benzer haberler

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı

Danıştaydan 'Dogo Argentino' kararı