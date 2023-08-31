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Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Erdoğdu hakkında hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ve tehdit suçu ile belgede sahtecilikten kesinleşen 59 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunuyor.

Cankut Taşdan  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Hayvan hakları platformu "Paw Guards"ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı Fotoğraf: Erkin Erdoğdu/AA

Ankara

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu "Paw Guards"ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğdu'nun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, Erdoğdu'nun saklandığı adresi belirledi. Evden çıktığı sırada kendisini gözaltına almaya gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden ve kaçmaya çalışan Erdoğdu, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erkin Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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