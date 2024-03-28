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Hava Kuvvetlerinin tanker uçağı Romanya hava sahasında NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Hava Kuvvetlerinin tanker uçağı Romanya hava sahasında NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

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