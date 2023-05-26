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Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ambulans uçakla Tokat'tan alınan kalp grefti, bir hastaya nakledilmek üzere İstanbul'a ulaştırıldı.

Buğrahan Ayhan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait ambulans uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Tokat’tan İstanbul’a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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