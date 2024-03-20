Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağının Romanya hava sahasında bu ülkenin hava kuvvetleri uçaklarına yakıt ikmal desteği verdiği görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, Romanya sava sahasında Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmal desteği verdi." bilgisi verildi.
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Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R Tanker Uçağı, Romanya Hava Sahasında Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına Havada Yakıt İkmal desteği verdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/9cYHY9AdtO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2024