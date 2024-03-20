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Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağının Romanya hava sahasında bu ülkenin hava kuvvetleri uçaklarına yakıt ikmal desteği verdiği görüntüleri paylaştı.

İsa Toprak  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, Romanya sava sahasında Romanya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmal desteği verdi." bilgisi verildi.

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Hava Kuvvetlerinden Romanya F-16'larına havada yakıt ikmal desteği

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