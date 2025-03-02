Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,231.60
BTC/USDT
85,846.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Mehmet Bayrak  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Antakya-Reyhanlı kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Koçak (15), Ömer Erdoğan (17), Ahmet Akarsu (18), Mehmet Talip Albayrak (19), Ömer Albayrak (21) ve Halil Albayrak'ın (24) cenazeleri, Hatay Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin götürüldüğü Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ndeki mezarlığın önünde tören düzenlendi.

Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş ile vatandaşlar da katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

Kazada yaralanan 8 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı Mahallesi mevkisinde dün, Yusuf Yıldızer idaresindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada servisteki 6 kişi hayatını kaybetmiş, sürücü ve 7 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanın ilk iki haftası bahar havasında geçecek
Nöbetçi noterlerde 3 milyon 398 bin 68 işlem gerçekleştirildi
Stratcom Talks yayın hayatına başladı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 75,73 oldu
Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Benzer haberler

Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi

Hatay'da kendi isteğiyle mağarada yaşayan kişi konteyner kente yerleştirildi

Hatay'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

Depremden etkilenen Hatay'da vakıf ve hayırseverlerin desteğiyle 84 cami ibadete açıldı

Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı

Hatay'da kanser hastaları ve aileleri için oluşturulan "Pİ Kız Kardeşim Köyü" açıldı
Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Hatay'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet