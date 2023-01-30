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Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi

Hatay'da orman yangınlarında zarar gören 9 bin hektarlık alan, dikilen fidanların büyümesiyle yeniden yeşil görüntüye kavuşmaya başladı.

Cem Genco   | 30.01.2023
Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırmayla yeşerdi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Antakya, İskenderun, Hassa, Kırıkhan, Altınözü, Samandağ, Belen, Defne ve Dörtyol ilçelerinde 2012'den 2022'ye kadar çıkan yangınlardan etkilenen 9 bin hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yürütüldü.

Bölgelerde temizlik ve teraslama işlemi yapan Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, küle dönen doğanın tekrar canlanması için çok sayıda kızılçam, zeytin, badem, ceviz, fıstık çamı ile defne fidanını toprakla buluşturdu.

Ekiplerin, alevlerin izlerinin silinmesi için yürüttüğü çalışmalar sonucunda ormanlık alanlar dikilen fidanlarla yeniden yeşerdi, bazı fidanların boyu 1 metreyi geçti.

"Amanoslar biyoçeşitlilik açısından önemli bir bölge"

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, AA muhabirine, kentin zengin doğaya ve ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

Yangınlardan etkilenen bölgelerden Amanos Dağları'nın kent için önemine işaret eden Özdemir, "Amanoslar biyoçeşitlilik açısından önemli bir bölge. Burası, yüzde 25'i endemik tür olan 1250'ye yakın bitki çeşitliliğini barındırıyor." dedi.

Özdemir, sorumluluk sahalarında daha fazla alanın yeşile kavuşması için çalıştıklarını belirterek, bunun için Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğünde fidan üretimi yaptıklarını anlattı.

Orman yangınlarında zarar gören 9 bin hektarın da arasında olduğu 15 bin hektarlık alanda ağaçlandırma yapıldığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Kentte 2012'den 2022'ye kadar çok büyük orman yangınları oldu. Bu 9 bin hektarlık alanın tamamı şu an ağaçlandırılmış durumda. Kentte yanan alanlarla birlikte 15 bin hektarlık alan komple ağaçlandırılarak yeşillendirildi. Geçen yıl bin 180 hektar alanda 1 milyon 177 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah geçmiş yıllardaki performansımızın üzerine çıkacağız ve çok daha büyük alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yapacağız."

Özdemir, yüksek kesimlere kızılçam, yerleşim yerlerine yakın bölgelere de ekonomik değer olması için zeytin, badem ve ceviz gibi fidanlar diktiklerini belirterek, sözlerini "Bölgemizde daha fazla alanın yeşillenmesi için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." diye tamamladı.

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