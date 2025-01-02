Dolar
35.31
Euro
36.35
Altın
2,657.60
ETH/USDT
3,455.50
BTC/USDT
97,186.00
BIST 100
9,961.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyonunun tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Ali Kemal Zerenli, Kerim Saklar  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Hatay

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Kanuni Sultan Süleyman Cami'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında kentte iyileştirme operasyonlarının sürdüğünü belirterek, "Bu iyileştirme operasyonunda birçok şey ihya ve inşa edilirken, diğer taraftan da hasar gören kültürel değerlerimizin de ayağa kalkması için birçok çalışma bir arada yürütülüyor." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kentte 82 noktada çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Masatlı, yakın zamanda tarihi Sarımiye Camii ve Hünkar Mescidinin açılışının yapıldığını hatırlattı.

Hatay'ın simgelerinden olan caminin aslına uygun onarılıp ibadete açılmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyen Masatlı, şöyle konuştu:

"Bugün de Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin hep beraber açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu eserler bize miras, dolayısıyla bizler de medeniyetler şehri Hatay'ımızı, bir sonraki kuşağa eserlerimizi emanet edeceğiz. İnşallah bu kültürel değerlerimizi yaşatıp, insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Tekraren, Regaip Kandili'mizin başta ilimiz olmak üzere ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek caminin açılışını yaptı. Regaip Kandili dolayısıyla camide Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.

Cami çıkışında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Törene, Vakıflar Hatay Bölge Müdürü Adem Bozkurt, İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslam insanlığa verilmiş olan en büyük nimettir
Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı
Elbistan'da depremzedeler yeni yuvalarına yerleşiyor
Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Hatay'da deprem sonrası restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü devam ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde deprem konutlarının yapımı sürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen 3 cami yarın ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen 3 cami yarın ibadete açılacak
Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor

Hatay'da depremzedeler yeni yıla konutlarında giriyor
Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet