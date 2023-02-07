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Şanlıurfa’da İpekyol caddesindeki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep Merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor. Hatay'da anne ve bebeği depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - VTR
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Hatay'da anne ve 6 aylık bebeği depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Ahmet Sertan Usul, Aytuğ Can Sencar   | 07.02.2023
Hatay'da anne ve 6 aylık bebeği depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - AA

Ankara

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.

Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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