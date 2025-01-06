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Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Elazığ'da bulunan güz çiğdeminin yeni türü literatüre kazandırıldı.

Cebrail Caymaz  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Harran Üniversitesi güz çiğdeminin yeni türünü literatüre kazandırdı

Şanlıurfa

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans öğrencisi Veysel Sonay ve doktora öğrencisi Maruf Balos, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda dünyada sadece Türkiye'de görülen ve Elazığ'a özgü güz çiğdemi türü tespit etti.

Tez danışmanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akan'ın yaptığı bilimsel çalışma, botanik dünyasının en seçkin dergilerinden Finlandiya merkezli Annales Botanici Fennici'nin Ocak 2025 sayısında yayımlandı.

Yüksek lisans öğrencisi Veysel Sonay ve doktora öğrencisi Maruf Balos, keşfettikleri yeni türe tez danışmanları Prof. Dr. Hasan Akan'ın onuruna "colchicum Akanii" adını verdi.

1900 metre yükseklikte yetişen ve genellikle ekim aylarında çiçek açan bitki türü, yalnızca Elazığ ilinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin endemik bitkileri arasında yer aldı. Keşfedilen bu türle birlikte Türkiye'deki çiğdem türlerinin sayısı 47'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hasan Akan, Türkiye'nin her ilinde böyle değerli bitkiler bulunduğunu belirtti.

Öğrencilerinin kendi illerinde bu anlamlı çalışmaları gerçekleştirmelerinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Bu tür çalışmaların devam etmesiyle ülkemizde farklı bitki türlerinin ortaya çıkarılarak bilim dünyasına kazandırılması mümkün olacaktır. Öğrencilerimin bilim dünyasına böyle değerli bir tür kazandırmış olması ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Bu çalışmada emeği geçen öğrencilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca çalışmaya destek sunan TÜBİTAK'a ve Harran Üniversitesi BAP birimine teşekkürlerimi sunuyorum."

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