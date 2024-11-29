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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar yaklaşık 25 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Gökhan Zobar  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Tır şoförü Halil Doğu, AA muhabirine, Hatay'dan Romanya'ya temizlik malzemesi taşıdığını söyledi.

Tır sırasının uzadığını belirten Doğu, 26 saattir kuyrukta beklediğini ifade etti.

Sırada beklemenin zor olduğunu anlatan Doğu, "Sırada en çok uykusuzluk bizi zorluyor. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Arabaya göçmen girer korkusuyla da uyuyamıyoruz." dedi.

Erdi Baysal ise dün akşam kuyruğa girdiğini, sırada beklemenin yorucu olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman sıkıntı çektiklerini ifade eden Baysal, "Şoförlük zor bir iş. Uzun saatler sırada duruyoruz. Sıkıntının karşı taraftan kaynaklı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Macaristan'a giden Osman Güner de 20 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.



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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 25 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

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