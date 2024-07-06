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Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışması tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), 3 Temmuz Çarşamba günü başlatılan Haliç Köprüsü'nün metrobüs yolundaki asfalt yenileme çalışması sona erdi.

Elif Küçük  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Haliç Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışması tamamlandı

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.

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