Dolar
17.96
Euro
18.32
Altın
1,782.29
ETH/USDT
1,769.20
BTC/USDT
24,028.00
BIST 100
2,790.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınan yavru keçi, görevliler tarafından bebek gibi besleniyor.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 08.08.2022
Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Hakkari'de vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 3 keçi yavrusunda tespit edilen amaurosis (Bakarkörlük) hastalığının nedenleri araştırılıyor.

Hakkari ve ilçelerinde üç ayda 2'si yüksekten düşerek ağır yaralanan 3 keçi yavrusu, tedavilerinin yapılabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince Van YYÜ'deki merkeze götürüldü.

Buradaki müdahalelere rağmen ağır yaralanan 2 yavru öldü, üçüncü yavru ise hayata tutunmayı başardı. Yapılan kontrollerde yavrulardan üçünde de amaurosis (Bakarkörlük) hastalığı tespit edildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru keçilerde görülen körlüğün nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Koruma altına alınan diğer yavru keçiye özenle bakan merkezdeki görevliler, elleriyle besleyip tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Numuneler aldık"

Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasında bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının büyük problemlerle karşı karşıya kalmaması ve habitatta daha iyi yaşaması için çalışmalar yaptıkları belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Merkezimize Van Gölü çevresindeki bütün illerden yaban hayvanları geliyor. Bunların tedavilerini yaptıktan sonra tekrar doğaya kazandırıyoruz. Hakkari'den 3 ay içinde 1 yaşını doldurmamış 3 dağ keçisi yavrusu bize getirildi. Şikayetleri de amaurosis (Bakarkörlük). Bunun nedenini araştırıyoruz. Numunelerimizi alarak gerekli yerlere götürdük. Yaban hayvanlarıyla ilgilenen birimlerle birlikte doğal hayatta yaşanabilecek olumsuzluklara çözüm yolları üretmekteyiz. Hakkari, Gürpınar ve Çatak tarafında yaşayan dağ keçilerindeki olumsuzluklar hakkında hazırlayacağımız raporu en kısa zamanda yetkililere verip gerekli önlemleri alacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı
Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor
Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin sembolüdür

Benzer haberler

Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor

Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor

"Konuşan Eller Kafesi" işitme engellileri iş yaşamıyla buluşturdu

Van Gölü sahilinde kadınlar plajı açıldı

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında iki ayda 106 şüpheli yakalandı
Van'da geçen ay yapılan terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da geçen ay yapılan terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Vanlı çift kiralık arazide yetiştirdikleri ekinezyayı ilaç firmalarına satacak

Vanlı çift kiralık arazide yetiştirdikleri ekinezyayı ilaç firmalarına satacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet