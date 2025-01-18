Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari
Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 18, 2025
▪️ Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
▪️ Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker,… pic.twitter.com/5jZ1oC8FpD
Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.
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