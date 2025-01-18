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Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulaş Güven  | 18.01.2025 - Güncelleme : 18.01.2025
Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Yeni Mahalle'deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan çocuğu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Teker, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teker, hastanedeki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede bekleyen çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu, bazıları sinir krizi geçirdi.


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