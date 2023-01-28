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Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 49 yerleşim biriminden 43'ünün yolunu açtı.

Sayim Harmancı   | 28.01.2023
Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 49 köy ve mezra yolunda çalışma yürüttü.

İlçedeki 43 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, kalan 1 köy ve 5 mezra yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.

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