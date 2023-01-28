Hakkari'de kardan kapanan 43 yerleşim biriminin yolu açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 49 yerleşim biriminden 43'ünün yolunu açtı.
Hakkari
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kapanan 49 köy ve mezra yolunda çalışma yürüttü.
İlçedeki 43 yerleşim biriminin yolunu açan ekipler, kalan 1 köy ve 5 mezra yolunda da çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.