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Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazetede

Yusuf Soykan Bal   | 18.06.2022
Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazetede

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

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Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazetede
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