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Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Hafta sonu yurt genelinde serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak Fotoğraf: Yağız Demirkaya/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Çelik, yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görüleceğini söyledi.

Yağışların genel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde ve çoğunlukla öğle saatlerinden sonra gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Yağış, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın ve hafta sonu yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Hafta başından itibaren yağışlı sistemin doğuya hareket edeceğini belirten Çelik, pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da, yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Özellikle yarın ve cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak." dedi.

Çelik, Ankara'da en yüksek hava sıcaklıklarının 19 ila 20 derece olduğunu, gelecek hafta ortasına doğru sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı.

Cengiz Çelik, İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacağını, cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri beklendiğini söyledi.

İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 22 ila 23 derece olduğunu dile getiren Çelik, sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artacağını ifade etti.

Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu olduğunu, cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak beklendiğini, en yüksek sıcaklığın 28 ila 30 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

Cengiz Çelik, vatandaşların "mgm.gov.tr" adresinden hava durumuna ilişkin anlık uyarı ve tahminleri takip edebileceğini bildirdi.

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