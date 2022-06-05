Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Bugün öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Kırıkkale'nin güney ve doğu, Kırşehir'in kuzey ve doğu, Yozgat'ın güney ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.