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RTÜK, yayın ihlali yapan 4 kanala ceza verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 4 televizyon kanalına idari para cezası verdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
RTÜK, yayın ihlali yapan 4 kanala ceza verdi

Ankara

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleşen Üst Kurul Toplantısı'nda yayın ihlalleri değerlendirildi.

Toplantıda, Halk TV'de yayınlanan "Gökmen Karadağ ile Açıkça" programında bir inşaat firmasına yönelik ifadelere ilişkin RTÜK'e iletilen şikayet ele alındı.

RTÜK izleme uzmanlarının yaptığı incelemede, yayında kullanılan "çete", "örgüt", "hançer", "rüşvet" gibi ifadelerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın kişileri hedef aldığı ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

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Yayının, haberin gerçekliği, tarafsızlığı ve doğruluğu ilkelerine aykırı şekilde, teyit edilmeden ve ön yargılı bir dille sunulduğu tespitiyle 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca kanala üst sınırdan idari para cezası verildi.

Halk TV'de yayınlanan "Seda Selek ile Neden Sonuç" programında söylenen "Bilime karşı. Bu iktidar bilimi sevmiyor, okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar. Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde" ve benzeri ifadelerin, genelleyici ve küçük düşürücü olduğu, kişi, kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığı aktarıldı.

Yayıncılıkta ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının önemli olduğu ancak bu özgürlüklerin kişilik haklarını zedelemeyecek, toplumsal hassasiyetleri gözeten bir biçimde kullanılması gerektiği vurgulandı.

RTÜK, Halk TV'ye "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır, soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz." hükmünü ihlal nedeniyle üst sınırdan ceza verdi.

TELE1'e ceza

TELE1'de yayınlanan Musa Özuğurlu'nun sunduğu "Sabah Pusulası" programında kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadeler hakkında RTÜK inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, kullanılan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşarak kamu otoritelerini küçük düşürücü ve tarafsızlık ilkesini zedeleyici nitelikte olduğu belirtildi.

Anayasa'nın 26. maddesi ve 5187 sayılı Basın Kanunu'na atıfta bulunulan kararda, ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, kişilik hakları ile kamu kurumlarının itibarının korunması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda TELE1'e 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

Kurul ayrıca, tele alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV'ye ve haksız çıkar sağladığı gerekçesiyle YILDIZ EN'e de idari para cezası verdi.

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