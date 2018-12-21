RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara uyarı

ANTALYA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, yayıncıların, öz denetim yapmakla mükellef olduğu, programa alınan kişilerin araştırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Salonu'nda düzenlenen "Medya Okuryazarlığı" konferansında, RTÜK'ün sansür yapmadığını, yayından sonra gerekirse yaptırımlar uyguladıklarını söyledi.

İletişim alanının geliştikçe istismar edenlerin de çoğaldığını aktaran Yerlikaya, RTÜK'ün topluma, çocuklara, gençlere, aileye zararlı yayınlarla mücadele ettiğini, medya okuryazarlığı dersiyle iletişim kanallarının zararının en aza indirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Okullarda seçmeli ders olarak verilen medya okuryazarlığı dersiyle çocukların bilinçlendirilmesi, izledikleri ve takip ettikleri medya içeriklerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu fark edebilmesini amaçladıklarını dile getiren Yerlikaya, bu dersin sadece Türkiye'de değil, dünyada da yaygınlaştığını ifade etti.

"Medya okuryazarlığı zorunlu ders olmalı"

Medyanın öneminin gittikçe arttığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çok faydalı bile olsa bir televizyonu günde 3-5 saat ve daha fazla izlerseniz, izlediğiniz içerik faydalı da olsa zarar verecektir. Dolaysıyla her şeyi tadında uygun izlemek lazım. Özellikle çocuklar. Televizyonun karşısında çok fazla durmamaları gerekiyor. Medyanın olumlu yanlarının da olduğunu unutmamak gerekiyor. Televizyonlarda izlediği eğitici çizgi filmlerle birçok şeyi erkenden öğrenebiliyor ama zararları da var. Gördüğünü uygulamaya çalışıyor. Şiddet içeren bazı olayları hayatına taşıyabiliyor. Ayrıca internet gibi farklı bir mecra gelişiyor. Burası televizyonlardan çok daha farklı. Ailesiyle televizyon izlerken müdahale olunabilirken, internette tek başına olan kişinin çok fazla tehlikeye açık olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda medya okuryazarlığı çok önemli. Medya okuryazarlığı dersiyle öğrenciler tv, internet gibi alanlarda sorgulayıcı bir bakış açısında bulunabilir. Gelişen teknoloji ve iletişimin insan hayatında önemi arttı. Medya okuryazarlığının zorunlu ders olması gerekiyor."

Yayıncılara uyarı

RTÜK'ün zararlı programlar nedeniyle zaman zaman eleştiriler aldığını anlatan Yerlikaya, RTÜK'ün verdiği cezadan daha etkili mecralar bulunduğunu söyledi. Bu anlamda izleyicinin elinde çok daha fazla yetki olduğunu aktaran Yerlikaya, "Bazen çok büyük paralar harcanarak yapılan diziler reyting yapmayınca daha ilk programda kaldırılıyor. Niye, reyting almadı ondan. İzleyicinin elinde öyle bir güç var ki, bu RTÜK'ün elindekinden çok daha fazla. İzlemeyince patlıyor. Dolaysıyla izleyicinin de omuzunda yük var. Ne izleyip izlemeyeceğini iyi bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Reytinge göre para kazanan yayıncıların da ona göre yatırım yaptığını vurgulayan Yerlikaya, izleyicinin dışında reklam verenlerin de zararlı programları engelleyici bir güç olduğunun altını çizdi.

Zararlı programlara reklam verilmezse programın yayından kalkacağına dikkati çeken Yerlikaya, "İzleyici kadar onlarda da güç var. Biz RTÜK olarak onlarla da bir araya geliyoruz. Ayrıca yayıncı da öz denetim yapmakla mükelleftir. Geçenlerde bir olay oldu. Bir papağana işkence yapılıyor. Daha sonra çıktı ki adam suç makinesi. Sen evini kiraya verirken bile kiracının yedi sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun." ifadelerini kullandı.

Çok fazla şikayet gelen bir televizyon programına cezalar vermelerine rağmen devam ettiğini ancak sonunda izleyici duvarına tosladıklarını belirten Yerlikaya, "Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz. Zararlı programları, RTÜK, izleyici, reklam ve yapımcı ayağının birlikte olması durumunda başarı yakalanır." dedi.

Yerlikaya, RTÜK'ün toplumun iletişim sağlığını ayakta tutmaya çalışan bir kurum olduğunu sözlerine ekledi.