Çavuşoğlu'ndan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için yaptığı açıklamada "Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez." ifadesinde bulundu.

Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Malta'nın başkenti Valletta'da TRT Haber'e katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Fırat'ın doğusuna operasyonun ertelenmesi kararına ilişkin Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonun ertelenmesi de mantıklıdır. Şimdi orada bulunan bir ülkenin çekileceğim demesinden sonra elbette bu çekiliş süreci ve diğer birçok konular var. Bu süreçte bir dost ateşinin olmaması için, bir kargaşanın olmaması için de biz tabii ki bu süreyi bu şekilde, Cumhurbaşkanı'mızın da (Erdoğan) talimatıyla biraz erteleyebiliriz ama bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin, kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız."

Çavuşoğlu, çekilme sürecinde koordinasyon içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.