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İstanbul'da sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi

Başakşehir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisi, sürücülere zor anlar yaşattı.

İbrahim Halil Aktürk  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İstanbul'da sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi

İstanbul

Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak etkili olurken, İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Masko Sanayi Sitesi Yolu Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

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Sürücüler su birikintisinden geçerken zor anlar yaşadı.

Araçların suyla kaplı yolda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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