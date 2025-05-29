İstanbul'da sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi
Başakşehir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisi, sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul
Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak etkili olurken, İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Masko Sanayi Sitesi Yolu Caddesi'nde su birikintisi oluştu.
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Sürücüler su birikintisinden geçerken zor anlar yaşadı.
Araçların suyla kaplı yolda ilerlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.