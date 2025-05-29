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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle tek tek tokalaşan Erdoğan, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekibi tebrik etti.

Futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye ettiği kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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