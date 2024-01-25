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Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Orhan Onur Gemici  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur görülecek.

Yağışların, ertesi gün saat 06.00'ya kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

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