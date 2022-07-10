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Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.07.2022
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 

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