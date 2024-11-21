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Gündem

Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

Ankara

Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.

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