New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişinin öldüğünü belirtti
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehirde ocak ayının sonlarından bu yana etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
New York
Mamdani basın açıklamasında, hafta sonu bir kişinin daha "şehrin sokaklarında hayatını kaybettiğini" aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
New Yorklulara, "İçerde kalın, sıcak kalın, güvende kalın, birbirinize göz kulak olun." mesajını ileten Mamdani, ocak ayının sonlarından bu yana hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğukların toplam 18 kişinin hayatına mal olduğunu söyledi.
"Kaybedilen her hayat bir trajedidir," diyen Mamdani ayrıca, 19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.
ABD'nin New York kentinde iki haftadır etkisini sürdüren dondurucu soğuk hava dalgasının ardından, Hudson Nehri’nde oluşan buz kütleleri hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi https://t.co/698nXmj6p2 pic.twitter.com/StM3VC9HlV— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 10, 2026
Öte yandan, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), bu dondurucu soğukların ardından, sıcaklıkların bu hafta içinde sıfır dereceye yükseleceğini duyurdu.
Mamdani, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "New York bugün Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk." ifadelerine yer vermişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.