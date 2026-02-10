Dolar
43.63
Euro
51.94
Altın
5,015.71
ETH/USDT
2,029.00
BTC/USDT
69,566.00
BIST 100
13,797.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişinin öldüğünü belirtti

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehirde ocak ayının sonlarından bu yana etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklardan dolayı 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mücahit Oktay  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişinin öldüğünü belirtti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Mamdani basın açıklamasında, hafta sonu bir kişinin daha "şehrin sokaklarında hayatını kaybettiğini" aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

New Yorklulara, "İçerde kalın, sıcak kalın, güvende kalın, birbirinize göz kulak olun." mesajını ileten Mamdani, ocak ayının sonlarından bu yana hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğukların toplam 18 kişinin hayatına mal olduğunu söyledi.

"Kaybedilen her hayat bir trajedidir," diyen Mamdani ayrıca, 19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), bu dondurucu soğukların ardından, sıcaklıkların bu hafta içinde sıfır dereceye yükseleceğini duyurdu.

Mamdani, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "New York bugün Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk." ifadelerine yer vermişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi kabul edildi
Kayseri'de forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çalıp eşekle kaçan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişinin öldüğünü belirtti

New York Belediye Başkanı Mamdani, kentte ocak sonundan beri aşırı soğuktan 18 kişinin öldüğünü belirtti

Erzurum'da çevresi karla kaplanan 728 yıllık tarihi köprü güzel görüntü oluşturdu

Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor

Van'da kar ve soğuk havada besicilerin zorlu mesaisi sürüyor
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet