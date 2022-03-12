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Güvenpark saldırısının hedefi olan EGO otobüsünün şoförü: Yaşadıklarım, terör olayının vahşi bir uygulama biçimiydi

Ankara'da, terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla Güvenpark otobüs duraklarında düzenlediği saldırıda yanan ve kullanılamaz hale gelen EGO otobüsünün şoförü Necati Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Ömer Olcay   | 12.03.2022
Güvenpark saldırısının hedefi olan EGO otobüsünün şoförü: Yaşadıklarım, terör olayının vahşi bir uygulama biçimiydi Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Terör örgütü PKK/KCK tarafından Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde 13 Mart 2016'da düzenlenen bombalı terör saldırısında otobüsü kullanılamaz hale gelen EGO şoförü Necati Yılmaz, yaralı halde patlamadan etkilenen başka bir otobüsteki yolcuların tahliyesini sağladı.

Kan kaybı nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki Yargıtay binası önünde bilincini kaybeden Yılmaz, 20 günlük tedavinin ardından çok sevdiği şoförlük mesleğine kendi isteğiyle geri döndü.

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında 17 yolcusunu kaybeden Yılmaz, patlamanın 6. yılında Anadolu Ajansına (AA) konuştu.

Esertepe-Kızılay-Bakanlıklar seferini yapan 284 numaralı EGO otobüsü ile Güvenpark istikametine geldiğinde acı olayla karşı karşıya kaldığını anlatan Yılmaz, patlamanın etkisiyle otobüsün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Olayın meydana geldiği sırada otobüsün hakimiyetini kaybettiğini anlatan Yılmaz, "Patlamayla birlikte otobüsüm orta şeritten yükselip yan şeride geçmişti. Patlamanın basıncıyla otobüsün yaklaşık 2 metre kadar havalandığını hissettim. Sonrasında simsiyah bir Kızılay, bağrışan insanlar, önümdeki bir özel halk otobüsünde insanların mahsur kaldığını fark ettim..." dedi.

"Durakta bekleniyor olmak güzel bir duygu"

Hissettiği acıyı umursamadan patlamadan etkilenen başka bir otobüsteki yolcuların tahliyesini sağladığını aktaran Yılmaz, bilincini kaybedeceğini hissedince Yargıtay binası önünde oturduğunu ifade etti.

Yaşadığı travmayı yolcularına hizmet ederken unuttuğunu dile getiren Yılmaz, "Bir sonraki durakta sizi bekleyen insanların olduğunun bilincinde olup, durakta bekleniyor olmak güzel bir duygu." diye konuştu.

Patlama sırasında 17 yolcusunu kaybettiğini bunların çoğunluğunun gençlerden oluştuğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir silginin, hiçbir süngerin silip kapatamayacağı tarifler... Kızılay patlamasındaki yaşadıklarım terör olayının vahşi bir uygulama biçimiydi. İnsanlar can pazarındaydı ve bilincim yerindeydi. Otobüsten aşağı refüjün arasına düştüm. Ayaklarım ve pantolonumun paçaları yanıyordu. Hemen söndürdüm. O durumu yaşamak gerçekten çok kötü."

Olay

Terör örgütü PKK/KCK'nın paravan yapılanması TAK tarafından üstlenilen 13 Mart 2016'daki saldırı, bomba yüklü aracın örgüt mensupları Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal tarafından Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde patlatılmasıyla gerçekleştirildi.

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında 36 sivil yaşamını kaybederken, 349 kişi de yaralandı.

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