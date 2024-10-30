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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tırın dorsesinde, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Abdullah Söylemez  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ağrı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gümrük sahasında bir tırın dorsesinde arama yapıldı.

Aramada, boş cam kavanozlarının kapaklarına gizlenmiş 170 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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