Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Gümüşhane
Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 kurt, Süme Mahallesi yakınına indi.
Burada bir süre dolaşan kurtlar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Daha sonra yeniden ortaya çıkan kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.
Ormanlık alanda gözden kaybolan kurtların bu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.