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Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine inen kurtlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sinan Uçar  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Gümüşhane'de beldeye inen 2 kurt görüntülendi

Gümüşhane

Soğuk hava ve karın etkili olduğu beldede yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 kurt, Süme Mahallesi yakınına indi.

Burada bir süre dolaşan kurtlar, ormanlık alanda gözden kayboldu. Daha sonra yeniden ortaya çıkan kurtlardan birinin ağzında hayvan ölüsü olduğu görüldü.

Ormanlık alanda gözden kaybolan kurtların bu anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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