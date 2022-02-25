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GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladığını duyurdu.

Fatma Eda Topcu   | 25.02.2022
GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği

İstanbul

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan 3 GSM operatörü, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Dışişleri Bakanlığının yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

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