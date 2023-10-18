GSM operatörleri İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı sağladı
GSM operatörler İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanıdıklarını bildirdi.
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı tanınması talimatı vermesinin ardından GSM operatörleri de konuya ilişkin açıklama yaptı.
- Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
Operatörler bölgedeki Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.
Vodafone
Vodafone İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.
AA muhabirine açıklama yapan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy, "Büyük bir üzüntü ile takip ettiğimiz savaş bölgesinde görev yapan Vodafone abonesi gazetecilerimizin gerçekleştirdikleri aramaları, aranmaları ve internet kullanımlarını ücretsiz ve limitsiz olarak sağlamaktayız. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza bölgenin sesini duyurdukları için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz." dedi.
Türk Telekom
Türk Telekom İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim hakkı tanındığını duyurdu.
Konuya ilişkin yapılan Türk Telekom açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gazze'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimizin iletişim kurabilmelerine destek olmak için ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlıyor, ayrıca Filistin'de görev yapan tüm Türk basın mensuplarımıza ücretsiz ve sınırsız uluslararası dolaşım hakkı sağlıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.