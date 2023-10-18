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Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, ücretsiz iletişim imkanı tanındı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını aktaran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu bölgedeki çatışmayı dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda yaşanan kesintileri, internet kullanımı ve ücret konusunda yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya üzerinden paylaşmaları üzerine Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin talimat verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, kullandıkları cep telefonları için ücretsiz iletişim kullanım desteği sağlandı.

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