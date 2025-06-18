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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım için bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hosni Nedim, Ramzi Mahmud, Halime Afra Aksoy  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze/Ramallah

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından aktarıldığına göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde konutların yanı sıra zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadır ve sivillerin toplandığı alanları hedef almaya devam ediyor.

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İsrail askerleri, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Zeytun Mahallesi'nde Filistinli aileye ait evin bombalanması sonucu biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bombalı saldırı düzenlenen evde 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde ise İsrail ordusu iki çadırı hedef aldı. Bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 55 bin 493 Filistinli yaşamını yitirdi, 129 bin 320 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, “Sivil İşler Genel Müdürlüğü (İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki koordinasyon otoritesi), Beytüllahim kentine bağlı El-Velaca beldesinde, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu Mutaz El-Hacacile’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Hacacile’nin cenazesini alıkoyduğu ancak buna ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail askerlerinin Hacacile’nin ailesinin evine baskın düzenleyerek genç Filistinliyi gözaltına almaya çalıştığını, ardından kendisine yakın mesafeden gerçek mermiyle ateş açtığını aktardı.

Haberde, Hacacile’nin ağır yaralandığını bildirilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı daha sonra öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskınları sürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Balata Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek bazı Filistinlilere ait evleri askeri kışla ve sorgu merkezine dönüştürdü.

Ordu, iki gün süren baskınların ardından kampın bitişiğindeki Asker el-Cedid Kampı'ndan çekildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin şafak vaktinde Nablus’un doğusundaki Balata kampına baskın düzenlediğini, evlere zorla girerek eşyaları tahrip ettiğini ve Filistinli aileleri evlerinden çıkardığını aktardı.

Tanıklara göre İsrail ordusu, boşalttığı evleri askeri kışla, karargâh ve sorgu merkezi olarak kullanmaya başladı.

Aynı gün Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, özellikle kuzeydeki Kalkilya kenti, orta kesimlerdeki Ramallah kentine bağlı Birzeit beldesi ve güneyde El-Halil kentinde de baskınlar gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, baskınlarla eş zamanlı olarak birçok bölgede Filistinlilerin gözaltına alındığı da ifade etti.

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