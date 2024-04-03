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Görevini usulüne göre yapmayan yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına toplam 97 milyon lira ceza kesildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Görevini usulüne göre yapmayan yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Ankara

Bakan Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, firmalara, şantiyelere ve laboratuvarlara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bugüne kadar 2 bin 543 yapı denetim firması ve şantiyeyi 154 bin 682 kez, 485 laboratuvarı ise 2 bin 379 kez denetlediklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kurallar belli. Yapı denetim mevzuatının dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyoruz. Eksik veya kusur gördüğümüzde tüm yaptırımları uyguluyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, denetimler sonucunda görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon lira, laboratuvarlara ise 11,5 milyon lira olmak üzere toplam 97 milyon lira ceza kesildi.

Söz konusu firmalara, 3 bin 165 kez yeni iş almaktan men cezası uygulandı.

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