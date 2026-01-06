Dolar
43.05
Euro
50.45
Altın
4,451.56
ETH/USDT
3,234.60
BTC/USDT
93,666.00
BIST 100
11,900.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zeytin ürünlerinden kaynaklanan atık suyu Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki Göksu Nehri'ne deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu Nehri'nin yer yer siyaha dönmesi, koku ve köpüklenmesi üzerine Bakanlık il müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Kirliliğin zeytin hasadıyla zeytinyağı üretim/prina işleme fabrikalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Aralık'ta Göksu Nehri ve çevresinde yer alan zeytinyağı üretim ve prina işleme tesislerinde yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir Prina İşleme Tesisi'nde 'karasu lagünü' olarak adlandırılan alanda toplanan zeytin atık suyunun Göksu Nehri'ne aktığı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı ceza uygulandı. İşletmeye toplam 1 milyon 337 bin lira ceza verildi. Sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası

Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası

Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet