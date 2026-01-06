Dolar
43.04
Euro
50.41
Altın
4,459.17
ETH/USDT
3,240.90
BTC/USDT
93,834.00
BIST 100
11,928.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Burak Akay  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinin 2025 Aralık sayısı yayımlandı
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
OMÜ'de görme engelliler için "Yapay Zeka Görme Engelli Asistanı" hizmete girdi
AK Parti'de "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak

Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

ÇOMÜ akademisyenlerinin çevre dostu dezenfeksiyon patentine tescil

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu

İçişleri Bakanlığı bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet