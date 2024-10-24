Göç İdaresi Başkanlığı, "Uygur Türkü bir kişinin Çin'e sınır dışı edileceğine" ilişkin iddiaları yalanladı
Göç İdaresi Başkanlığı, "Uygur Türkü bir kişinin Çin'e sınır dışı edileceğine" ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Başkanlıktan, "Uygur Türkü birinin Çin'e sınır dışı edileceğine" ilişkin iddiaların bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer almasının ardından açıklama yapıldı.
Söz konusu kişinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri tarafından operasyonla 17 Ekim'de gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 20 Ekim'de İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildiği kaydedildi.
Geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınan Uygur Türkü bir şahısla ilgili gerçek dışı iddialar hakkında basın açıklaması ⬇️https://t.co/FP9X0ECzK6 pic.twitter.com/ThbIVQMiDO— Göç İdaresi Başkanlığı (@Gocidaresi) October 24, 2024
Açıklamada, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 4. maddesi uyarınca hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahsa Çin'e gitmek istediğine dair evrak imzalatılmaya çalışıldığı iddiası gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.