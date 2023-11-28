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Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle oluşan hasar gideriliyor

Giresun'un Karadeniz sahilindeki ilçesi Tirebolu'da, fırtına nedeniyle oluşan dev dalgaların yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Atakan Çıtlak  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle oluşan hasar gideriliyor

Giresun

Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, gazetecilere, dün kentte Yeniköy Mahallesi sahil kesiminde, fırtına sebebiyle denizin yükselmesi sonucu şehir içi yolunun suyla kaplandığını, iş yerlerinde hasarların oluştuğunu söyledi.

Belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Takır, "İlçe olarak büyük bir afet yaşadık. Allah bir daha böyle bir günü göstermesin. İlk belirlemelere göre 10 ila 15 milyon lira arasında zarar söz konusu. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Takır, en kısa zamanda hayatın yeniden normale dönmesini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Şu anda ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı ve üst yapı hasarlarının yeniden imarı için çalışıyoruz. El birliğiyle sorunları çözeceğiz." dedi.

Barabut Parkı'nda esnaflık yapan Sedat Takır, dalgaların oluşmaya başladığı andan itibaren iş yerini kapattığını ifade ederek, dalgaların ve beraberinde gelen büyük kaya parçalarının iş yerine ciddi hasar verdiğini kaydetti.


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