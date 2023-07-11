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Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde şiddetli yağış sonucu taşan dere, bazı fındık bahçelerinde zarara yol açtı.

Muzaffer Şahin  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi Fotoğraf: Muzaffer Şahin/AA

Giresun

İlçedeki Abdal Deresi'nin dün şiddetli yağışın ardından taşması, Aydere Mahallesi'ndeki bazı fındık bahçelerini de olumsuz etkiledi.

Bazı üreticilere ait bahçelerde taşkının etkisiyle bir kısım ağaçların söküldüğü ya da dallarının kırıldığı görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerdeki bahçelerde inceleme başlattı.

Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal Aşık, AA muhabirine, Aydere Mahallesi'nden 6 üreticinin bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Bu mahallede yaklaşık 16 dönüm alanda hasar oluştuğunu belirten Aşık, "Bahçelerde yüzde 50'den fazla hasar oluştu diyebiliriz, bu sene bu bahçelerden ürün almak zor, verim düşecektir." ifadesini kullandı.

Aşık, fındık bahçelerinin taş ve kum yığıntılarıyla dolduğunu kaydederek, bazı bahçelerin yenilenmesi, bazılarının ise düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Eren Mahallesi'nde bir yıl önce fidan dikilmiş 3 dönüm fındık bahçesinin de zarar gördüğünü ifade eden Aşık, bunun yanı sıra Ordu-Giresun sınırında taşan Abdal Deresi'nin Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki bahçelere zarar verdiğini söyledi.

"Böyle bir felaket daha önce yaşamadık"

Üreticilerden Bünyamin Öztürk ise 4 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğünü ifade etti.

Yılda yaklaşık 1 ton ürün yetiştirdiğini dile getiren Öztürk, "Şu anda alacağım fındık 100 kilogram civarında ancak olabilir. Dün derenin suları çekilince bahçeye geldik, vaziyeti gördük. Fındık bahçemiz hep zarar görmüş. Böyle bir felaket daha önce yaşamadık, 70 yaşındayım, böyle felaketler oluyordu ama bu kadar da büyük olmamıştı." dedi.

Öztürk, zarar tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduğunu kaydetti.

Üreticilerden Aslan Öztürk de fındığın yanı sıra kivi ve elma bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, "Burada 200 kilogram üzerinde fındığım oluyordu artık hiç alamayacağım, elma da hiç alamayacağım. 20 kivi ağacı vardı, hepsi yerinden sökülmüş. Zarar için de başvurumuzu yaptık, artık gelip inceleme yapacaklar, gereken yardımı bekliyoruz." diye konuştu.

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