Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Giresun
Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı Hatun Yurdakul da kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Vali Serdengeçti'den "trafikte kurallara istisnasız uyun" tavsiyesi
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ile başsağlığı diledi.
Trafikte her kurala istisnasız uyulmasını isteyen Serdengeçti, "Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın." ifadesini kullandı.
Kazada yaşamını yitirenlerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.