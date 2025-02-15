Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,690.40
BTC/USDT
97,599.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Gültekin Yetgin  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Giresun

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı Hatun Yurdakul da kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vali Serdengeçti'den "trafikte kurallara istisnasız uyun" tavsiyesi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ile başsağlığı diledi.

Trafikte her kurala istisnasız uyulmasını isteyen Serdengeçti, "Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın." ifadesini kullandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı
Palandöken Dağı'ndaki çığ, yasaklı bölgede kayan İranlı kayakçının kask kamerasında

Benzer haberler

Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Kanserle mücadelede ahşap oyma hobisiyle moral buldu

Türkiye'den Guatemala'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Guatemala'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor

Giresun'da genç imalatçı Karabörk bıçağını geleceğe taşımayı hedefliyor
Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü

Düzce'de kar küreme aracı ile tırın köprüden devrildiği kazada sürücüler öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet