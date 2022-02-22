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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlıya 'akıl sağlığı tam' raporu

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheliye Samsun'da yapılan muayenede, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.

Recep Bilek   | 22.02.2022
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlıya 'akıl sağlığı tam' raporu

Samsun

Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı evde öldürdüğü gerekçesiyle Giresun L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüseyin Can Gökçek (21), akıl sağlığı raporu alınması için cezaevi aracıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine getirildi.

Gökçek'e beyaz koruyucu tulum giydirildiği ve geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Buradaki muayene sonucunda Gökçek'e, "akıl sağlığı tam" raporu verildiği öğrenildi.

Gökçek, hastanedeki muayenesinin ardından aynı araçla Giresun'daki cezaevine götürüldü.

Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Giresun Yalı Mahallesi'ndeki evinde 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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